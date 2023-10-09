شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من خيسوس قبل مواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم الجمعة 20 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

خيسوس يرفض خوض وديات جديده

واستقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على عدم خوض أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على راحة سلبية بداية من أمس الأحد لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي بسبب أجندة المنتخبات.

ومن المقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى التدريبات الجماعية، الجمعة المقبل من أجل الاستعداد لملاقاة الخليج، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، يوم الجمعة الموافق 20 من أكتوبر الجاري.



ترتيب نادي الهلال في جدول دوري روشن السعودي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد التقى مع نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وشهدت أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز، فوز الفريق الأزرق على حساب الأخدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أحرزهم ميشيل وميلينكوفيتش سافيتش.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما تجمد الأخدود عند المركز الرابع عشر من سلم الترتيب برصيد 7 نقاط