شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقترب من الدوري السعودي مجددًا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة سبورت الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإنتقال إلى الدوري السعودي بعد خروجه من حسابات برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن المسؤولين بالمملكة العربية السعودية يستعدون من أجل إعادة التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي،خلال الفترة المقبلة.

وتابع الصحيفة خلال تقريرها أن المسؤولين بالمملكة العربية السعودية يريدون ضم ليونيل ميسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

السعودية تكثف مفاوضاتها ضم ميسي

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن السعودية تنوي استغلال أن الأرجنتيني ميسي لن يلعب لمدة 4 شهور مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، وستبدأ المفاوضات مع الفريق الأمريكي لضم البرغوث الأرجنتيني على سبيل الإعارة، وذلك بالاتفاق أيضًا مع إنتر ميامي، مع عدم معرفة اسم النادي الذي سيضمه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي لا يخطط للعودة إلى برشلونة في الوقت الحالي، وأن نادي إنتر ميامي مستعد للتفاوض على مستقبل اللاعب مع احترامهم الكامل لرغبة ميسي سواء في البقاء أو الرحيل.

إنتر ميامي يودع تصفيات الدوري الأمريكي

وتعرض فريق إنتر ميامي، لخسارة مفاجأة في تصفيات الدوري الأمريكي، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، أمام نظيره سينسيناتي، ضمن منافسات البلاي أوف المؤهل للبطولة.

وشارك ميسي بديلًا في شوط اللقاء الثاني، وفشل في مساعدة الفريق لقلب الطاولة على فريق سينسيناتي، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0؛ ليفشل تأهل فريق إنتر ميامي إلى منافسات البلاي أوف من الدوري الأمريكي.