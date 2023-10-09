شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يفاجئ نجم النصر - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن اختيار هدف البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كأفضل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

أوتافيو يحصل على لقب هدف الجولة التاسعة

وتوج البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب "هدف الجولة التاسعة"، عن هدفه في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، والذي أحرزه في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، على ملعب الأول بارك.

وتفوق أوتافيو مونتيرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الاستفتاء الجماهيري الذي أطلقته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على كل من هدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرانك كيسيه في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهدف لاعب الفريق الأول الكروي بنادي الفتح دجانيني تفاريس، في مرمى الاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، ويأتي التعاون في الوصافة بـ22 نقطة، ثم النصر ثالثًا بـ19 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد (الرابع) والأهلي (الخامس).