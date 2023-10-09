مسارات رعاية الحوامل تخدم 8 آلاف امرأة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم تجمع الشرقية الصحي خدماته لعيادات مسار رعاية الحمل بمراكز الرعاية الأولية التابعة، لنحو 8 آلاف مستفيدة منذ بداية 2020، لمسار رعاية الحمل متوسط الخطورة (التخصصي)، ومسار رعاية الحمل منخفض الخطورة. إذ تسعى المسارات إلى تحسين صحة المرأة والمواليد في فترة الحمل وما بعد الولادة، وتقديم كل ما هو لازم من دعم ورعاية، وذلك في كل من القطاعات التابعة لتجمع الشرقية الصحي.

وتقدم مسارات رعاية الحوامل بمراكز الرعاية الأولية عددا من الخدمات الصحية التي تشمل: تحديد المخاطر إن كانت منخفضة أو متوسطة، وفقاً لتقييم مخاطر ومعايير إحالة موحدة، وتوفير الفرصة للمرأة لدعم اختياراتها من القابلات وأطباء الأسرة وأطباء النساء والولادة، واتخاذ قرارات بشأن كيفية ومكان الحصول على الرعاية، إضافة إلى تشجيع الحوامل على اتباع نمط الحياة الصحي والتغذية الجيدة، خلال فترة الحمل وما بعد الولادة.

وتتوافر عيادات مسار رعاية الحوامل (منخفض الخطورة) في كل مراكز الرعاية الأولية التابعة لتجمع الشرقية الصحي، فيما تتوافر عيادات مسار رعاية الحوامل متوسط الخطورة (التخصصية) في كل من: مركز صحي الجامعيين ومركز الفيصلية في الدمام، ومركز الرضا ومركز التوبي في القطيف، ومركز العقربية في الخبر، ومركز الرازي في الجبيل.

أعداد المستفيدات

1673 في المراكز التابعة لشبكة القطيف.

804 في شبكة الخبر الصحية.

173 في المراكز التابعة لشبكة الجبيل.

545 في شبكة الخدمات الطرفية.

2041 في المراكز التابعة لشبكة الدمام.