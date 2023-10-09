زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تجمع القصيم الصحي رفع الطاقة الاستيعابية للبرنامج التدريبي بتخصص الجراحة العامة إلى 50 متدربا في المقار التدريبية المعتمدة التابعة للبرنامج في كل من مستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الهيئة اعتمدت رفع المقاعد السنوية المخصصة للتدريب من 8 إلى 10 مقاعد في كل مستوى تدريبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي العام للمتدربين في المستويات الخمسة من 40 إلى 50 متدربا لمدة عامين تدريبيين، مشيرا إلى أن منحة الاعتماد الإضافي والزيادة في عدد المقاعد التدريبية جاء استنادا إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي.

وبين أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص «الزمالة السعودية» في مختلف مكونات التجمع بلغ 45 تخصصا، مؤكدا أهمية تعزيز البيئة التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص الملائمة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي.