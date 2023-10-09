زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة

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وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الهيئة اعتمدت رفع المقاعد السنوية المخصصة للتدريب من 8 إلى 10 مقاعد في كل مستوى تدريبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي العام للمتدربين في المستويات الخمسة من 40 إلى 50 متدربا لمدة عامين تدريبيين، مشيرا إلى أن منحة الاعتماد الإضافي والزيادة في عدد المقاعد التدريبية جاء استنادا إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي.
وبين أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص «الزمالة السعودية» في مختلف مكونات التجمع بلغ 45 تخصصا، مؤكدا أهمية تعزيز البيئة التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص الملائمة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي.
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