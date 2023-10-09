شكرا لقرائتكم خبر استقبال الرغبات لعقود تشغيل مركبات الأجرة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا لتقديم أفضل خدمات النقل في مكة المكرمة ورفعا لمستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة بالمركز العام للنقل بمكة والمشاعر بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ عن مشروع التشغيل لمركبات الأجرة بمدينة مكة المكرمة «تاكسي مكة».

وأوضحت الهيئة عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لذوي الخبرة في قطاع الأجرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بهدف تعزيز معايير خدمات النقل بمركبات الأجرة من خلال رفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات، والرقي بالخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وفقا لرؤية المملكة 2030.

ونوهت بأن موقع المشروع سيتمركز بمدينة مكة المكرمة، حيث تتمثل نوعية العقود في كونها عقود تشغيل لخدمات الأجرة لعدد محدود من المشغلين، مبينة على الصعيد ذاته بأن تاريخ نهاية تقديم إبداء الرغبات سيكون في 2023/10/20م، وذلك بعد زيارة بوابة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة.

مشروع «تاكسي مكة»