تسليم جوازات السفر من الفروع بعد تجديدها الكترونيا

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وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الالكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريا ودون موعد مسبق.
وأشارت «الجوازات» إلى أن تسلم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.
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