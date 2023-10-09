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تسليم جوازات السفر من الفروع بعد تجديدها الكترونيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تسلم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديدها الكترونيا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الالكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريا ودون موعد مسبق.

وأشارت «الجوازات» إلى أن تسلم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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