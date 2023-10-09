شكرا لقرائتكم خبر تسليم جوازات السفر من الفروع بعد تجديدها الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تسلم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديدها الكترونيا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الالكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريا ودون موعد مسبق.

وأشارت «الجوازات» إلى أن تسلم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.