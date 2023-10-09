شكرا لقرائتكم خبر شراكة لتأهيل كوادر وطنية في التقنيات الحديثة بشهادات احترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أكاديمية طويق عقد شراكة مع منظمة CompTIA بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في أبرز مجالات التقنيات الحديثة عبر إطلاق برامج متخصصة بشهادات احترافية معتمدة. ووقع عقد الشراكة كل من الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز الحمادي والرئيس التنفيذي للمنظمة ضمن مؤتمرها السنوي للشركاء المقام في لندن بالمملكة المتحدة. وتأتي هذه الشراكة امتدادا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبريات المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، حيث تستهدف الشراكة تأهيل أكثر من 3,000 مستفيد، في 100 برنامج. أهمية الشراكة:

3,000مستفيد تستهدف تأهيلهم.

100 برنامج.

3,000 شهادة احترافية حتى 2025م . المجالات:

البنية التحتية.

الأمن السيبراني.

الشبكات.

إدارة مشاريع تقنية المعلومات.

تحليل البيانات.

مجالات أخرى للتقنيات الناشئة.



كانت هذه تفاصيل خبر شراكة لتأهيل كوادر وطنية في التقنيات الحديثة بشهادات احترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.