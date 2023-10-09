بيئة داعمة لـ10 شركات ناشئة بـ«مسرعة الأمن السيبراني2 »

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ودعت الهيئة رواد الأعمال والشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في البرنامج ابتداء من أمس وحتى الخميس 26 أكتوبر الحالي، عبر المنصة المخصصة في الموقع الالكتروني للهيئة.
وأوضحت أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، يستهدف في نسخته الثانية دعم 10 شركات محلية ناشئة في المجال، وتنمية قدراتها من خلال بيئة داعمة وملائمة توفر جلسات إرشادية واستشارية على مدى 12 أسبوعا يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، ويشتمل على مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية التي تشمل وادي السيليكون وغيرها من المواقع لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني.
كما يتضمن البرنامج تقديم استشارات مالية واستثمارية، والتدريب على تسويق المنتجات والتعرف على تقنيات الترويج لجذب العملاء والمستثمرين.
من أهداف مسرعة الأمن السيبراني:
- تشجيع الابتكار وإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية.
- تنمية سوق الأمن السيبراني في المملكة.
- تمكين 45 شركة محلية وإقليمية ودولية ناشئة في 3 سنوات.
- توفير الدعم المالي للشركات المنضمة للبرنامج.
- تقديم 500 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الساعية للتوسع في المجال.
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