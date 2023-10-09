شكرا لقرائتكم خبر بيئة داعمة لـ10 شركات ناشئة بـ«مسرعة الأمن السيبراني2 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج «مسرعة الأمن السيبراني».

ودعت الهيئة رواد الأعمال والشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في البرنامج ابتداء من أمس وحتى الخميس 26 أكتوبر الحالي، عبر المنصة المخصصة في الموقع الالكتروني للهيئة.

وأوضحت أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، يستهدف في نسخته الثانية دعم 10 شركات محلية ناشئة في المجال، وتنمية قدراتها من خلال بيئة داعمة وملائمة توفر جلسات إرشادية واستشارية على مدى 12 أسبوعا يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، ويشتمل على مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية التي تشمل وادي السيليكون وغيرها من المواقع لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني.

كما يتضمن البرنامج تقديم استشارات مالية واستثمارية، والتدريب على تسويق المنتجات والتعرف على تقنيات الترويج لجذب العملاء والمستثمرين.

من أهداف مسرعة الأمن السيبراني: