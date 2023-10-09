«Ignite- The Game» تلهم الموهوبين لتطوير الألعاب الالكترونية

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وتأتي هذه الفعالية تحت شعار «جاء وقت لعبتك» لتمكين وتطوير قطاع صناعة الألعاب الالكترونية من خلال توفير منصة تجمع المختصين والمهتمين بالألعاب الالكترونية من شتى أنحاء العالم لإظهار الفرص المتاحة في القطاع والمستقبل الواعد فيه، والتعرف على آخر تقنيات صناعة الألعاب، وأبرز المستجدات لتمكين الشباب من العمل عليها والمساهمة بصناعة محتوى رقمي يلامس مجتمعنا السعودي تماشيًا مع استراتيجية المملكة في دعم وتطوير قطاع الألعاب الالكترونية كجزء من خططها للتحول إلى اقتصاد رقمي، وتوطين هذه الصناعة لتنويع مصادر دخلها من خلال ضخ الاستثمارات في الشركات العاملة في هذا القطاع واستحداث 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الألعاب الإلكترونية، وإنتاج 30 لعبة منافسة عالميا في الاستوديوهات المحلية.
ومن المنتظر أن تتضمن الفعالية العديد من المساحات المتنوعة التي تسعى لتحفيز المهتمين والمبتكرين من خلال الجلسات النقاشية والحوارية، إضافة إلى التدريب والتأهيل في ورش العمل والجلسات الاستشارية عبر تغطية كامل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب الالكترونية ودعم النشر والتسويق وتحفيز الاستثمارات.
عن الفعالية:
75 متحدثا عالميا ومحليا
15 جلسة حوارية
20 ورشة تدريبية
15 جلسة نقاش
15,000 مهتم ومهتمة من أبناء وبنات الوطن
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