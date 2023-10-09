المملكة تشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية بمصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برزت مشاركة هيئة التراث ممثلة عن وزارة الثقافة، في فعاليات الدورة الخامسة لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعُقد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الحالي، بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، جناح هيئة التراث الذي يقدم عددا من المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ومن بينها الخوصيات والصناعات الجلدية والمشغولات النخيلية والجبسية والسبح والأحجار الكريمة وغيرها من المنتجات اليدوية التي تبرز التراث الوطني والهوية الثقافية للمملكة.

ونوه نقلي للنهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، التي حرصت في الوقت نفسه على الحفاظ على التراث الوطني والهوية الثقافية للمملكة.

وأبدى إعجابه بما تضمنه جناح هيئة التراث من المنتجات اليدوية والتراثية ذات الرمزية الثقافية والاجتماعية التي تجسد الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة.

وأشاد في ختام زيارته بجهود هيئة التراث الحاضرة في معرض «تراثنا» من خلال عدد من الحرف والمنتجات التي تعكس التنوع الحرفي الغني الذي تمتاز به المملكة، وما تتمتع به من تراث استثنائي.