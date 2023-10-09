فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى أمس الأول عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (دون رسوم دراسية) في مرحلة الدبلوم العالي، والماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445 هـ، وسيستمر حتى 20 أكتوبر الحالي. ودعت العمادة الراغبين في التقديم على البرامج إلى الاطلاع على شروط القبول العامة وعلى الخطط الدراسية والمسارات للبرامج، لافتة إلى أن الشروط العامة للقبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلا على منحة دراسية للدراسات العليا، وحصول المتقدم على تقدير جيد جدا في درجة البكالوريوس، وأن يكون حاصلا على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، كما يشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة، والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات للجامعيين على أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 5 سنوات.

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