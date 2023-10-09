شكرا لقرائتكم خبر منصة الكترونية لدعم الثقافة السعودية ونشرها محليا ودوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لدعم الثقافة السعودية ونشرها محليا ودوليا، أطلقت وزارة الثقافة أمس الأول المنصة الالكترونية «بوابة الثقافة»، التي ستساعد على سهولة وصول الجمهور المحلي والدولي إلى قاعدة بيانات شاملة للقطاع الثقافي السعودي بأصوله وبناه التحتية، ومؤسساته، وآثاره ومنجزاته، بحيث تغطي الأصول الثقافية بمختلف القطاعات الثقافية، وتشرك المجتمع في رصدها ورفع كل ما يتعلق بها على هذه المنصة عبر الرابط الالكتروني المخصص.

وتأتي المنصة في إطار سعي الوزارة إلى جمع الموارد الثقافية السعودية في منصة واحدة؛ ليستفيد منها المتلقي والراغب في رصد الحراك الثقافي ومتابعة نشاطه، إلى جانب ما تسعى إليه من خلق منصة رقمية شاملة، وجامعة لمختلف الأصول الثقافية في المملكة؛ لحفظ الثروة الثقافية السعودية ونشرها محليا ودوليا.

وتمثل هذه المنصة واحدة من المنتجات التي تقدمها الوزارة لدعم مشروع النهوض بالقطاع الثقافي، وتعزيز حراكه ونشاطه في الاتجاهات المعرفية والمجتمعية، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع، وزيادة مساهمتها في الناتج الاقتصادي الوطني، ورفع مستوى تأثيرها في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.

المنصة تتيح للمستخدمين: