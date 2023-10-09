منصة الكترونية لدعم الثقافة السعودية ونشرها محليا ودوليا

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وتأتي المنصة في إطار سعي الوزارة إلى جمع الموارد الثقافية السعودية في منصة واحدة؛ ليستفيد منها المتلقي والراغب في رصد الحراك الثقافي ومتابعة نشاطه، إلى جانب ما تسعى إليه من خلق منصة رقمية شاملة، وجامعة لمختلف الأصول الثقافية في المملكة؛ لحفظ الثروة الثقافية السعودية ونشرها محليا ودوليا.
وتمثل هذه المنصة واحدة من المنتجات التي تقدمها الوزارة لدعم مشروع النهوض بالقطاع الثقافي، وتعزيز حراكه ونشاطه في الاتجاهات المعرفية والمجتمعية، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع، وزيادة مساهمتها في الناتج الاقتصادي الوطني، ورفع مستوى تأثيرها في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.
المنصة تتيح للمستخدمين:
- استكشاف مجموعات القطع الأثرية الثقافية، ومجموعات المخطوطات.
- التصفح والبحث في سجل ثقافي يضم جميع المسارح، والمكتبات، والمتاحف.
- الاطلاع على الفن الصخري، والنقوش وغيرها من الأصول الثقافية المخزنة رقميا.
- استكشاف المواقع التاريخية والثقافية عبر خريطة تفاعلية.
- إمكانية مشاركة الأفراد أصولهم الثقافية مع المجتمع الثقافي عبر مدونة بوابة الثقافة.
- استعراض أنواع مختلفة من صور الأصول الثقافية ووصفها وموقعها.
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