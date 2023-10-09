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محمد الفلاح - فجرت صحفية آس الإسبانية، مفاجأة من العيار إف في مستقبل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي،، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي إلى دوري روشن.. الحقيقة كاملة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النجم ليونيل ميسي يحظى بمتابعة مستمرة من جانب صندوق الاستثمار، تمهدًا للدخول في مفاوضات جديدة معه.

ويرغب مسؤولو الصندوق بشدة في التعاقد مع ميسي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، خاصة أنه فريقه إنتر ميامي لم يتأهل للتصفيات النهائية على لقب الدوري الأمريكي.

ومن المقرر أن يخوض ميسي حسب المتوقع، أول مباراة له مع إنتر ميامي، في بداية الموسم الجديد في الولايات المتحدة، الذي سينطلق في نهاية شهر فبراير المقبل، أي أنه لن يلعب لما يقرب من 4 أشهر أي لقاء على مستوى الأندية.