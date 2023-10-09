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محمد الفلاح - أشار الناقد الرياضي سامي مؤمن، إلى حقيقة التيفو الذي أطلقته جماهير الاتحاد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، خلال المباراة التي جمعته أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022-23.

هل أهان الاتحاد مضيفه الأهلي في الديربي؟

وأطلقت جماهير الاتحاد، تيفو "هل تتذكر"، خلال مباراة الأهلي، والتي شهدت فوز الأهلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال مؤمن، في تصريحات لبرنامج "الديوانية" حول التيفو: "تيفو الاتحاد لا يوجد به أي إسقاط أو إساءة، وأقول لمن انتقده، أين أنتم من انتقادكم له قبل المباراة؟ لقد تم الكشف التيفو قبل المباراة بيوم، لماذا لم يتم الانتقاد إلا بعد المباراة؟"

وواصل حديثه: "الأمر متعلق بالنتيجة، الاتحاد خسر فالإعلام الاتحادي حمل المسئولية إلى الاتحاد، وعلق بأن التيفو سبب الخسارة.. كذلك لتيفو أن يكون سببًا في الخسارة؟".

واستكمل:""فكرة أن يستفز الجمهور المنافس في الملعب وضع طبيعي، كما يقوم لاعب باستفزاز آخر داخل الملعب، والإساءة أن أوجه كلمات جارحة إليك، وهذا لم يحدث".

واستطرد:"إذا تذكرنا مباراة الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة في الموسم الماضي، وإطلاق الجماهير لتيفو (الكابوس)، ولم يتحدث أحد، وذلك لأن المباراة انتهت لصالح الاتحاد وقتها".