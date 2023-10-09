شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات نارية في قضية الأخدود ضد الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المهندس حسن مرزوق الرئيس التنفيذي لنادي الأخدود، مفاجآت نارية في القضية التي قدمها النادي ضد الهلال.

مستجدات نارية في قضية الأخدود ضد الهلال

وقال مرزوق تحديدًا: "نعمل على توفير المسوغات القانونية من فيديوهات ومواقع تؤكد حصول علي البليهي مدافع الهلال، على البطاقات الصفراء التي تثبت عدم صحة مشاركته".

واضاف:" ويأتي ذلك من أجل تعزيز موقف النادي القانوني للحصول على النقاط كاملة".

على صعيد آخر كم المقرر أن يقع الهلال في مواجهة أمام الأخدود مساء الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.