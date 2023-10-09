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محمد الفلاح - حسم وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، موقفه النهائي من تدريب نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

الركراكي يوضح موقفه النهائي من تدريب الهلال

وقال الركراكي، مدرب منتخب المغرب الحالي وأندية الوداد البيضاوي والجيش الملكي سابقًا: "إن شاء الله"، والذي يُسمى بإنه "المدرب المعجزة"، بعدما حصل على المركز الرابع مع "أسود الأطلس" بكأس العالم 2022.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

الجدير بالذكر من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة أمام الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الحالي.

على أن تبدأ انطلاقة المباراة في أمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.