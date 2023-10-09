شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر ينتقد خيسوس - تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه فهد الهريفي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، انتقادات إلى المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما وجه له أحد المتابعين سؤالًا عن الأزرق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

فهد الهريفي: أشوف الهلال مر بدرب بدري

وقال فهد الهريفي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: “أنا أشوف الهلال مر بدرب بدري قد ينفعه في نهاية الموسم، وأشوف أن الجهاز الفني في الفريق أقل من العمل والركائز الموجودة”.

وتابع فهد الهريفي: “في البداية عذرته لتاخر بعض اللاعبين ثم إنه لم يحسن الاختيار وفي بعض المباريات لم يتعامل معها بقراءة جيدة داخل المباراة”.

وأختتم نجم العالمي الأسبق: “تغييراته غريبه حتى في تشكيلة الآسيوي معقول نيفيز لا يكون موجود..!!، اشوف في ظل وجود نيمار وسالم، مالكوم خارج الآسيوية. رأيي”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي التعاون وصيف الجدول.