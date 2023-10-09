شكرا لقرائتكم خبر عن هدف نجم النصرالأفضل في الجولة التاسعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اختيار هدف البرتغالي أوتافيو مونتيرو، نجم النصر، كأفضل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

هدف مونتيرو الأفضل في الجولة التاسعة

وتوج أوتافيو بـ "هدف الجولة التاسعة"، بعد هدفه الرائع في مرمى أبها، والذي أحرزه في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل بين الطرفين 2/2.

وتفوق أوتافيو في تصويت الجماهير الذي أطلقته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على كل من هدف لاعب الأهلي فرانك كيسيه في مرمى الاتحاد، وهدف لاعب الفتح دجانيني تفاريس، في مرمى الاتفاق.