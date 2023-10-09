شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقتراب رحيل سانتو عن الاتحاد.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الناقد الرياضي محمد العنزي، عن مستجدات نارية في ملف رحيل البرتغالي نونو سانتو، عم قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الفترة الأخيرة.

هل اقتراب رحيل سانتو عن الاتحاد.. الحقيقة كاملة

وقال العنزي، عبر "أكشن مع وليد"،:" "نونو سانتو دخل مرحلة الشك، وهذا أخطر شيء يمكن أن يحدث للمدرب والفريق بشكل عام، حيث دخل المدرب في بيئة للعمل ليست أفضل شيء".

وواصل:"يبدو أن نونو سانتو لم يكن جادًا في التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أو أنه أراد الإبقاء على المحترفين الأجانب للفريق، ولكن عندما شاهد تعاقدات الأندية الأخرى، بدأ يغير تفكيره، ووضح ذلك جليًا على صفقتي محمد صلاح وسيرجيو راموس، ولكن الوقت كان قد فات على الاتحاد".

واستمر: "إذا تمت إقالة نونو سانتو، وتم التعاقد مع مدير فني جديد، فإن المدرب سيبدأ من جديد، وقد تحدث نتائج صادمة لجماهير الاتحاد، ولن يكون الأمر احترافيًا في منتصف الموسم، ولذلك يجب على الجماهير الصبر على المدرب، خاصة وأن الاتحاد ينتظر المشاركة في بطولة مهمة، مثل كأس العالم للأندية".