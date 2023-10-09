شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الاتحاد بسبب بنزيما وحمدالله.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هاجم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، نجم الكرة السعودية ولاعب النصر السابق فؤاد أنور، بعدما أكد على وجود خلاف بين عبدالرزاق حمد الله، وكرم بنزيما.

أزمة في الاتحاد بسبب بنزيما وحمدالله.. الحقيقة كاملة

وقال أنور تحديدًا: "أرى أن نظرات بنزيما وحمد الله مع بعض، غير طبيعية، ولا يوجد أي تعاون بينهما، وكل واحد له موقف بسبب شارة القيادة، وتسديد ركلات الجزاء".

واضاف: "لم يوفق الكابتن فؤاد أنور في استنتاج خاطيء لا يقع فيه محلل كروي، وكنت أتمنى منه الاهتمام بتخصصه".

ورد الإعلامي: "السبب هو المدرب نونو سانتو الذي يلعب بطريقة مرهقة جدًا لكريم وحمد الله، ناهيك أنه لم يحسن توظيفهما كما ينبغي، حتى أننا لم نستطع معرفة ما هي أدوارهما في الملعب خطة وطريقة".