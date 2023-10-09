شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لمحترف الاتحاد بعد قرار الإدارة ببيعه في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن نية نادي اتحاد جدة السعودي في الإطاحه بأحد لاعبيه المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على الرغم من التعاقد معه بداية الموسم الحالي.

وقال الصحفي الموثوق فريزر فليتشر، أن نادي الاتحاد قرر رحيل البرتغالي جواو فيليبي جوتا لاعب العميد، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد فريزر عبر شبكة TeamTalk، أن إدارة نادي الاتحاد أبلغت جواو فيليبي جوتا في الساعات القليلة الماضية، أن يبحث عن نادٍ للانضمام له في فترة الانتقالات الشتوية المقبله.

وأكمل، أن إدارة نادي اتحاد جدة غير مقتنعة بالمستوى الذي قدمه جوتا حتى الآن مع النمور، لذلك يفضلون بيعه في الشتاء واسترداد المبلغ الذي تم دفعه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وممثلو اللاعب يعملون بالفعل على العثور على نادٍ جديد له.

توتنهام مهتم بضم جوتا

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي توتنهام الإنجليزي مهتم بضم جواو فيليبي جوتا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيبدأ النادي في التفاوض مع اللاعب في الفترة المقبلة.