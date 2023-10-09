شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة سارة لجماهير الهلال للتعاقد مع مهاجم عالمي جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، نبأ سار لجماهير نادي الهلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بإعلانه موافقة نادي تشيلسي على بيع مهاجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشيلسي يوافق على بيع لوكاكو ويحدد مطالبه

وقال رومانو عبر حسابه عبر موقع إكس، أن نادي تشيلسي حدد بالفعل سعر بيع روميلو لوكاكو للتخلي عنه بشكل نهائي في الصيف، والذي يبلغ نحو 37 مليون جنيه إسترليني.

وأكد الموثوق رومانو أن هناك اتفاق بين روميلو لوكاكو وتشيلسي لجعل اللاعب متاحًا للبيع بهذا السعر في صيف عام 2024.

وخرج المهاجم البلجيكي المخضرم، روميلو لوكاكو، من حسابات تشيلسي بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي روما الإيطالي في نهاية الموسم الجاري.

ورفض لوكاكو الموافقة عرض من نادي الهلال مطلع الموسم الجاري، براتب يبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع دفع 50 مليون يورو لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وتأمل جماهير الهلال السعودي في دخول النادي في مفاوضات جديدة مع لوكاكو وتشيلسي خلال الفترة الحالية من أجل اقناع البلجيكي بالإنضمام إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.