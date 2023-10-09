شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يكشف عن الأفضل في تاريخ كرة القدم بين ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف البرازيلي نيمار جونيور، نجم نادي الهلال عن كواليس جديدة شأن مسيرته الكروية ورحلته الحالية مع الزعيم في دوري روشن واختار الافضل بين ليونيل ميسي.

نيمار يكشف عن الأفضل بين ميسي ورونالدو

وفجر نيمار مفاجأة بشأن اختياره اللاعب الأفضل في عالم كرة القدم، بعد سؤاله حول من الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام البرازيلية.

وقال البرازيلي: "بكل تأكيد بالنسبة لي الأفضل هو ليونيل ميسي، لا يوجد مقارنة، هو رقم واحد والأعظم بتاريخ كرة القدم".

وتحدث نيمار عن زميله السنغالي كوليبالي لاعب نادي الهلال قائلًا: "كوليبالي لاعب سريع وقوي، ولديه جودة عالية تجعل من الصعب أن تلعب ضده".

جدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في أقوى صفقات دوري روشن خلال الصيف الماضي.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور تسع جولات من الدوري حتى الأن، بعد فوزه الأخير على الأخدود 3/0.