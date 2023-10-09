شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفاجئ الأهلي بتصريحات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي السابق وفريق الوحدة الإماراتي الحالي، بتصريحات قوية عن فترته داخل النادي الأهلي، وطرق تعامل الوطن العربي مع المدربين.

تصريحات قوية لموسيماني

وكشف موسيماني في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الإماراتية في مقابلة مع الإعلامي يعقوب السعدي عن طريقة تعامل الأندية العربية والإدارات مع المدربين وقارن ذلك بالأندية الأوروبية.

وقال موسيماني خلال المقابلة: الأندية في الوطن العربي لا تصبر على المدربين.. وبدأت تجربتي مع الفرق العربية رفقة الأهلي المصري ولم يكن هناك صبر.

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي: لم أستمر سوى موسمين فقط مع الأهلي، وكنت ثاني أطول مدرب يستمر في تدريب الفريق عبر التاريخ بعد مانويل جوزيه، ولم أُكمل عامين كاملين.

واستطرد مدرب الأهلي المصري الأسبق: علينا الاستفادة من تجارب الأندية الأوروبية وقيامهم بمشاريع مع المدربين.

وأشار بيتسو أن كلوب يستمر مع ليفربول 8 سنوات، وجوارديولا استمر 5 سنوات وحصل على كل ما يحتاجه حتى حقق دوري أبطال أوروبا.

وأختتم المدرب الجنوب إفريقي: تغيير المدربين واللاعبين المستمر مع عدم الصبر عليهم أمر يكلف النادي مبالغ كثيرة بشراء صفقات أكثر وعدم تحقيق الاستقرار، وشاهدت ذلك في المنطقة العربية بشكل عام مع أهلي جدة أيضًا.