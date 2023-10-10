انت الان تتابع "نتنياهو": الدمار في غزة هو البداية وما سنفعله سيترك صداه لأجيال قادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 8:22 مساءً

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، وطالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة". وفي كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أشار إلى أن "الخطوة الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين" . وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس"، هي البداية لما هو قادم، مضيفاً: " ما سنفعله لأعدائنا سيبقى صداه لأجيال مقبلة.. تنتظرنا أيام صعبة ومصممون على الانتصار"، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وحذر نتنياهو الإسرائيليين من الانسياق نحو ما أسماه "بالأخبار الزائفة"، وقال: "هناك الكثير من الأخبار الزائفة لإخافتنا مثل الحديث عن العشرات من الأنفاق لداخل إسرائيل، والأنباء عن إبلاغ المخابرات المصرية لنا بهجوم حماس مسبقاً". وتوجه بعدها بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، والمجتمع الدولي، بسبب "الدعم غير المسبوق" لإسرائيل، وقال : " في النهاية الأعداء سيدركون أن ما فعلوه كان خطأ فادحاً".

كانت هذه تفاصيل خبر "نتنياهو": الدمار في غزة هو البداية وما سنفعله سيترك صداه لأجيال قادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.