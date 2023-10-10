انت الان تتابع الموافقة على تحويل قسم التمريض بجامعة تبوك إلى "كلية" بـ4 تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة مجلس شؤون الجامعات على تحويل قسم التمريض بجامعة تبوك إلى كلية التمريض بأربعة تخصصات قسم التمريض الباطني والجراحي، قسم تمريض الأمومة والطفولة، وقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية، وقسم إدارة تعليم التمريض، وذلك لتأهيل الكوادر البشرية لتغطية احتياج القطاع الصحي في مجال التمريض.

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