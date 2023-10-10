شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة القوات الجوية تصل باكستان للمشاركة في تمرين "درع السِند 2023" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية؛ للمشاركة في تمرين «درع السِند 2023» الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، ويستمر لنحو شهر.

وكان في استقبال المجموعة الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد العميد الفني الركن خالد بن عويد العنزي.

أطقم جوية وفنية

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن مطر بن حسني المتعاني، اكتمال وصول المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة إلى قاعدة مصحف الجوية.

وأشار إلى نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، ودون أي تأثير في المهام الأخرى.

وأوضح المقدم المتعاني أن القوات الجوية تشارك في هذا التمرين بمنظومة طائرات «إف 15 - إس أي» بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة، لافتًا إلى أن هذا التمرين من التمارين العسكرية المختلطة المهمة على مستوى العالم.

العمليات المشتركة

وبين أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصًا على الظهور المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية والعمل على المحافظة على تميزها في جميع المحافل، ومنها التمارين المختلطة.

ويهدف التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية إلى جانب نظيرتها في جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى مراقبين من إحدى عشرة دولة إلى دعم أواصر التعاون بين القوات المشاركة، وتبـادل واكتسـاب الخبـرات فـي مجـال العمليات المشتركة.

كما يهدف لرفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية لتنفيذ المهام المناطة، والتدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، وتطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.