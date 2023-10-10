شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة في الأهلي بسبب اقتراب رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - في صدمة قوية لجماهير وإدارة النادي الأهلي، دخل أحد الأندية الكبرى في دوري روشن في مفاوضات مع متوسط ميدان الأهلي خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

"نادي كبير" بدوري روشن يخطط لخطف المجحد من الأهلي

وفجرت شبكة "الشرق الأوسط" مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد على تلقي وكيل اللاعب محمد المجحد نجم وسط ميدان الأهلي استفسارًا رسميًا من أحد الأندية الكبرى في دوري روشن، عن تفاصيل عقده.

وأكدت شبكة الشرق الأوسط أن هذا الاستفسار بشأن تفاصيل عقد اللاعب مع الأهلي، بهدف الحصول على خدماته مع نهاية عقده مع الفريق.

ويدخل محمد المجحد الفترة الحرة مع النادي الأهلي، وحتى اللحظة لم تصل إدارة الأهلي لإتفاق مع اللاعب من أجل تمديد عقده، حيث من الممكن أن يوقع في نهاية الموسم الحالي مع أي فريق.

صدمة جماهير الأهلي بسبب ما يقدمه المجحد من أداء مميز مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، حيث أثبت نفسه وسط كوكبة من اللاعبين الأجانب في الفريق.