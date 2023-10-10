شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يتفوق على أسطورة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، أن عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يعد أفضل حارس في تاريخ الكرة السعودية.

وتابع عبد الكريم الحمد، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية، "المعيوف أفضل حارس في الكرة السعودية في تاريخها، وأفضل من محمد الدعيع (أسطورة الهلال) في البطولات والمستوى الفني".

وواصل الناقد الرياضي تصريحاته قائلًا: "الدعيع لا أحد يختلف عليه، ولكن بالأرقام والمنجزات، المعيوف أفضل حارس في تاريخ كرة القدم السعودية، ويمكنك أن تحسب مسيرته في آخر 5 أو 6 سنوات فقط".

ورفض الحمد فكرة أن يكون الهلال هو من خدم المعيوف من ناحية البطولات، قائلًا إن حارس المرمى عنصر رئيس في أي نادٍ، سواءً بالانتصارات أو الهزائم.

مشوار عبد الله المعيوف مع الأندية

واستهل عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول الكروي بنادي اتحاد جدة مشواره في درجة الأولمبي بنادي الهلال، قبل انتقاله إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي في 2006، ثم عاد إلى الهلال في 2016، وقضى 7 سنوات، قبل انتقاله إلى صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتوج المعيوف بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، مع مختلف الأندية، حيث فاز بلقب الدوري السعودي (7 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (6 مرات)، كأس ولي العهد (مرتين)، كأس السوبر السعودي (مرتين)، دوري أبطال آسيا (مرتين)، بالأضافة إلي فضية كأس العالم للأندية 2022.

وشارك المعيوف في 379 مباراة مع مختلف الأندية، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 132 مباراة، كما تميز بتألقه اللافت في التصدي لركلات الترجيح.

ولعب المعيوف 12 مباراة دولية مع منتخب السعودية الأول، وشارك في مباراة بكأس العالم (روسيا 2018).