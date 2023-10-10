1428 جولة رقابية

وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، التي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.
وأكَّد مدير عام الفرع المهندس سلمان الصوينع، استمرار ومواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة؛ للحد من الهدر الغذائي من خلال حث وإرشاد المتسوقين لذلك.
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