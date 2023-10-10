نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، 1428 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر سبتمبر؛ لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين.

وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، التي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

وأكَّد مدير عام الفرع المهندس سلمان الصوينع، استمرار ومواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة؛ للحد من الهدر الغذائي من خلال حث وإرشاد المتسوقين لذلك.