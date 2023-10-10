تحويل الحركة بتقاطع سكاكا

ولفت المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، إلى تحديد تحويلة بديلة، لخدمة سالكي طريق الملك خالد في الاتجاهين (شمال - جنوب)، وطريق بديل من أجل خدمة المتجهين ناحية مقر الإدارة العامة للتعليم وأمانة المنطقة.
وأكدت الأمانة أن الطريق سيكون سالكا للمتجهين لأمانة المنطقة حتى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باستخدام الطريق البديل المحلي.
وأوضحت أن مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري يستهدف فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الأمانة، لخدمة الأهالي.
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