ولي العهد يبحث مع ملك الأردن التصعيد العسكري في غزة بما يهدد حياة المدنيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 9:44 مساءً

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتفصيلاً، جرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

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