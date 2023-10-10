شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد لملك الأردن وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.