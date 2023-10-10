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ولي العهد يؤكد للرئيس المصري مساندة المملكة للشعب الفلسطيني

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ومنع اتساعه في المنطقة.

مساندة المملكة للشعب الفلسطيني

وأكد سمو ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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