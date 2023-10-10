شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد للرئيس المصري مساندة المملكة للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ومنع اتساعه في المنطقة.

مساندة المملكة للشعب الفلسطيني

وأكد سمو ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.