شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو.. الرويلي يؤكد إمكانيات وقدرة المملكة على استضافة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي الإمكانيات التي تزخر بها المملكة في استضافة العالم، لافتًا إلى نجاح انعقاد أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، التي استضافتها العاصمة الرياض من 10 - 25 سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة أقيمت حضوريًا للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وشهدت حضور ما يقارب 3 آلاف من وفود الدول الأعضاء في اليونسكو والمراقبين واللجان الاستشارية ومنسوبي اليونسكو.

جاء ذلك في كلمة المملكة في افتتاح أعمال الدورة 217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، التي انطلقت جلساتها الافتتاحية في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر حتى 18 من الشهر الحاليّ.

وتشارك المملكة ممثلة بوفدها الدائم لدى اليونسكو، وبمشاركة من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومختلف الجهات الوطنية ذات الاختصاص في الفعاليات.

الدور الريادي للمملكة

وتضمنت كلمة المملكة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، وتأسيس مركز من الفئة الثانية لليونسكو في الرياض، الذي يختص أيضًا بالذكاء الاصطناعي.

وأشار الرويلي إلى الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا الجانب إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا إطلاق المرحلة الثانية من اتفاقيتها مع اليونسكو في الحفاظ على التراث والتعليم، وبناء القدرات في مجالات الآثار والفنون الإبداعية في العلا.

رعاية للاقتصاد الإبداعي في المملكة

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، بما توليه المملكة من رعاية للاقتصاد الإبداعي، انطلاقًا من إيمانها بقدرة الثقافة والإبداع على الإسهام في التنمية المستدامة، وحرصها بالمقابل على تشجيع المبدعين وتمكينهم للمشاركة في الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع مستهدفات اليونسكو.

كما أشار إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، منوهًا بالقيادة التي تتولاها المملكة في تعزيز الجهود العالمية لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وتوحيد المساعي العالمية لمعالجة تحديات إمدادات المياه.

استضافة المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية

واختتم الرويلي الكلمة بإعراب المملكة عن رغبتها في استضافة المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية (موندياكولت) 2025، مؤكدًا تطلع المملكة إلى التعاون مع الأطراف المعنية كافة في تحقيق ذلك.

وأشار إلى ما حققته أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي بالرياض من نجاح.

وتحظى المملكة بمكانة استراتيجية في اليونسكو، تعكسها عضويتها في 12 مجلسًا ولجنة ومجموعة تابعة للمنظمة.

إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، التي شهدت إدراج محمية عروق بن معارض في قائمة التراث العالمي كسابع موقع تراث سعودي عالمي يجري تسجيله، وترؤس المملكة لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي.