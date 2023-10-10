شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصقور.. 213 ألف ريال قيمة 3 صقور في الليلة الثالثة للمزاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الرابعة بيع 3 صقور بمبلغ 213 ألف ريال.

وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين قرناس طرح الشعيبة للطاروحين دخيل وسعود ومسفر الجويزي، وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.

بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الحسي (أملج) للطاروح معتق الجهني، وبيع بمبلغ 98 ألف ريال.

وكان الختام مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الشعيبة، للطاروحين سامي ومطلق الجدعاني، وبيع بمبلغ 65 ألف ريال.

تعزيز موروث الصيد بالصقور

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

مزايا للطواريح المشاركين

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، إذ تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه في كل منطقة.

وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.