شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مهمة للجلاجل على هامش اجتماعات "الصحة العالمية لشرق المتوسط" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل أمس الاثنين، عدة لقاءات على هامش افتتاح الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المنعقدة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة تحت شعار "معًا لمستقبل أفضل صحة"، والتي يستمر جدول أعمالها حتى يوم الخميس المقبل.

والتقى الجلاجل في أثناء الاجتماعات، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. أحمد المنظري، وبحثا خلال اللقاء أهم التحديات الصحية التي تواجه دول إقليم شرق المتوسط، وسبل الحد منها والتغلب عليها، لتحقيق مستقبل أفضل صحة وضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة من خلال العمل على تعزيز الصحة المستدامة في دول إقليم شرق المتوسط.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الصحة شكره إلى د. المنظري على جهوده خلال فترة عمله مديرًا إقليميًا لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق إقليم المتوسط.

تحقيق مستقبل أفضل صحة

كما التقى وزير الصحة العديد من أصحاب المعالي رؤساء وفود الدول الأعضاء، وجرى خلال اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات والتحديات التي تواجه الصحة العامة عالميًا وإقليم شرق المتوسط، سعيًا نحو تحقيق مستقبل أفضل صحة في الإقليم.

وتضمن كلمة لمدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم وعدد من ضيوف الدورة الحالية.