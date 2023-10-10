شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. 7800 مستفيد من خدمات جمعية الإحسان الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال الربع الثالث لعام 2023م إلى 7852 مستفيدًا ومستفيدة من مشروعات الجمعية الرئيسة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الفيفي، أن مشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية قدم خدماته إلى 339 مستفيدًا، وأجرى 255 عملية جراحية من خلال مشروع "شفاء" لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين.

فيما قدم مشروع "سند" 162 جهازًا طبيًا للمرضى المحتاجين في منازلهم، وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 3984 مستفيدًا ومستفيدة.

واستفاد من مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي 248 مستفيدة قُدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة، كما قدم مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية الخدمات الاستشارية لـ2864 مستفيدًا ومستفيدة.

وحدة التطوع الصحي بالجمعية

وأوضح الفيفي أن وحدة التطوع الصحي بالجمعية قدمت 88 فرصة تطوعية، شارك فيها 368 متطوعًا من الاستشاريين والأطباء والفنيين قدموا خلالها 5232 ساعة تطوعية.

وأضاف أن الجمعية أطلقت الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتزامن مع شهر أكتوبر في 4 محافظات في القطاع الجبلي بمنطقة جازان، بداية بالريث ثم العيدابي وفيفاء وأخيرًا العارضة، تقدم خلالها العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خدماتها للمستفيدات عبر طاقم نسائي متكامل.

وتسعى الجمعية من خلال برامجها ومبادراتها على تلمس حاجة المستفيدين ومد يد العون لهم في أماكن وجودهم، وتقديم الخدمات بأعلى معايير التميز والأداء المؤسسي، وتقييم الخدمات لتطويرها بشكل مستمر، موجهًا شكره إلى الشركاء والمؤسسات المانحة.