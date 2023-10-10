شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية وسماء غائمة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار/ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الطائف أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد دومة الجندل وسكاكا أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد أبها وخميس مشيط، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وبيش، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد البدع وتبوك وتيماء وحقل وضباء ونيوم شرما، استمرار حالة الأمطار الخفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة ورفحاء أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.