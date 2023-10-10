انت الان تتابع نائبة أمريكية تدعو إلى قطع الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 5:36 صباحاً

دعت النائبة الأمريكية الديمقراطية كوري بوش، إلى قطع الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. وصرحت كوري بوش، بأن الهجمات كانت استجابة للاستفزازات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت في بيان "يجب أن يكون تركيزنا النهائي على سلام عادل ودائم يضمن السلامة للجميع في المنطقة". وأضافت، أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تبرر مزيداً من الانتهاكات، مشددة على أن الاستجابة العسكرية ستؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وأكّدت كوري بوش، أنه وكجزءٍ من تحقيق سلامٍ عادلٍ ودائم، يجب أن نفعّل دورنا لوقف هذا العنف والصدمة من خلال إنهاء دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري". وفي وقتٍ سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل في الأيام المقبلة. وقال كيربي للصحفيين: "سيكون هناك مزيدٌ من المساعدات الأمنية في الأيام المقبلة". وأضاف، أن واشنطن تهدف إلى تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع طلبات مساعدة عسكرية إضافية من إسرائيل وتعتزم تلبيتها "بأفضل السبل الممكنة".

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