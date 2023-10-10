نتنياهو يدعو إلى تشكيل "حكومة طوارئ" وبايدن يؤكّد مقتل 11 أمريكياً في الهجوم على إسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 5:41 صباحاً

في اليوم الثالث من الهجوم الذي تشنّه حركة حماس الفلسطينية، والذي أسفر عن أكثر من 800 قتيل في إسرائيل، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إلى تشكيل "حكومة طوارئ". فيما حذّر مسؤولٌ في وزارة الدفاع الأمريكية، "حزب الله" اللبناني من مغبة اتخاذ "قرار خاطئ" بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل. بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن 11 مواطناً أمريكياً على الأقل قُتلوا في الهجمات التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل.

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