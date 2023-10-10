انت الان تتابع الذهب يواصل الارتفاع إلى 1862.80 دولارًا للأوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 5:43 صباحاً

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ إذ أثّرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات. وبحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1862.80 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1876.90 دولارًا. وارتفع الذهب نحو 1.6% أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.85 دولارًا للأوقية وصعد البلاتين 0.3% إلى 889.11 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1144.82 دولارًا.

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