انت الان تتابع وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 687 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة القصف الاسرائيلي المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة، الإثنين، إلى 687 قتيلاً، وفق ما افادت به وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة إن "الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيداً؛ منهم 140 طفلاً و105 نساء و3726 جريحاً" منذ بداية القصف الإسرائيلي رداً على الهجوم المباغت لمقاتلي "حماس" صباح السبت.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 687 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.