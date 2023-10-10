انت الان تتابع ضبط وإحالة قائد مركبة متهور ارتكب ثلاث مخالفات منها التفحيط بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت دوريات المرور في المدينة المنورة قائد مركبة ظهَر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات (التفحيط، السير دون لوحات، تعديل على هيكل المركبة).

وأوضح المرور أنه تم حجز المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وإحالة قائد مركبة متهور ارتكب ثلاث مخالفات منها التفحيط بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.