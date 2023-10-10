انت الان تتابع خلال سبتمبر.. رصد 41 منشأة مخالفة لعدم التزامها بتوفير الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 5:48 صباحاً

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات على 41 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجّلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرُّك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة. وضبط مفتشو الهيئة خلال شهر سبتمبر 29 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرُّك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و5 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 1.4 مليون ريال. ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجّلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجّلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

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