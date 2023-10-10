قصة سجين.. "الفلوس والطمع" دمّرا حياتي والمخدرات "ما لها أمان"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 6:00 صباحاً

تحت عنوان "قصة سجين"، عرضت وزارة الداخلية، قصة أحد المحكوم عليهم في قضايا مخدرات؛ يروي خلالها كيف تسبّب طمعه في جمع الأموال من خلال تجارة المواد المُخدرة، في تدمير حياته وحرمانه من أهله بعد دخوله السجن. وظهر الشاب خلال روايته قصته وهو نادمٌ على ما سبّبه لنفسه ولأسرته؛ مختصراً ما حدث فيها، بقوله "دمّرت نفسي ودمّرت حياتي.. المخدرات ضيّعتني من أهلي والدنيا". وحول لحظة القبض عليه، أوضح أن أحد الأشخاص اتفق معه على شراء مخدرات منه، لكن خلال تسليمه الجرعة المتفق عليها هاجمت فرق مكافحة المخدرات وتم القبض علينا.

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