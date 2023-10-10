انت الان تتابع أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام "برنت" تنخفض بنسبة 0.50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 6:05 صباحاً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعد ارتفاعها أمس بأكثر وتيرة يومية في ستة أشهر، وسط مخاوف الأسواق إزاء اضطراب الإمدادات العالمية مع استمرار التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 0.50% إلى 87.71 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وهبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.57% إلى 85.89 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 4.35% في ختام جلسة الأمس. وتترقب الأسواق صدور التقارير الشهرية للأسواق من كل من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية يوم الخميس.

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