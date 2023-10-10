شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان لقياس مستوى الوعي باستخدام الأجهزة الطبية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الغذاء والدواء استبيانًا بهدف قياس مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشأن الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية.

ودعت الهيئة إلى المشاركة في الاستبيان عبر هذا الرابط.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن الاستبيان يأتي نظرًا إلى ازدياد استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية من قبل أفراد المجتمع، ومن منطلق دور ومسؤوليات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة بقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، في ضمان سلامة وكفاءة وأداء هذه الأجهزة والتقنيات الطبية المنزلية.

تطوير الرقابة

وأضافت الهيئة: نسعى في هذا الاستبيان إلى تعزيز التواصل مع المستخدمين وأفراد المجتمع، والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن استخدام هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية، إذ إن مشاركتكم في هذا الاستبيان سوف تسهم في تطوير الرقابة على هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية.