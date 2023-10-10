3 ملايين مستفيد من تراضي الإلكترونية

كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد المستفيدين من منصة تراضي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد منذ تدشينها، موضحة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بُعد بلغ أكثر من 1.5 مليون جلسة.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، بهدف نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ لتصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا في تسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة. كما شهدت رحلة المستفيد من «تراضي» تحسنا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان استقرار النظام.